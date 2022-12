Favara, in fiamme deposito di impresa edile: indagini

Si indaga sull’incendio avvenuto la scorsa notte nel deposito utilizzato da un’impresa edile in via Capitano Callea, a Favara. Le fiamme hanno interessato l’area esterna e, in particolare, alcuni bancali di legno.

Ad accorgersi del rogo sono stati alcuni passanti che hanno notato il fumo provenire dalla ditta. Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e i carabinieri della locale Tenenza.

Non è ancora chiara la natura del rogo. Restano aperte diverse ipotesi tra cui quella dolosa ma non è da escludere anche che possa trattarsi di un fatto accidentale.