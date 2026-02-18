Dramma a Caltanissetta: donna di 55 anni si toglie la vita

Una donna di 55 anni ha perso la vita in viale della Regione a Caltanissetta, nel tratto nei pressi della rosticceria Savoia. A dare l’allarme è stato il fratello, che ha immediatamente contattato i soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e due ambulanze, ma all’arrivo dei soccorritori per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Le cause del tragico gesto sono ancora al vaglio delle autorità competenti.