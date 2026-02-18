Caltanissetta

Dramma a Caltanissetta: donna di 55 anni si toglie la vita

Le cause del tragico gesto sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una donna di 55 anni ha perso la vita in viale della Regione a Caltanissetta, nel tratto nei pressi della rosticceria Savoia. A dare l’allarme è stato il fratello, che ha immediatamente contattato i soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e due ambulanze, ma all’arrivo dei soccorritori per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Le cause del tragico gesto sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Racalmuto

Racalmuto, inaugurato l’Atelier Multimediale Pietro D’Asaro e l’ufficio del Turismo
di Giuseppe Castaldo

Sorpreso a rubare in una palestra, aggredisce un poliziotto: arrestato 
Canicattì

Crisi idrica a Canicattì, il consiglio comunale presenta documento: “risposte rapide e tangibili”
Caltanissetta

Dramma a Caltanissetta: donna di 55 anni si toglie la vita
Agrigento

“Disegna la legalità”, Camera di Commercio lancia concorso rivolte alle scuole
Favara

Sequestrata dalla polizia provinciale una discarica abusiva di inerti a Favara
banner italpress istituzionale banner italpress tv