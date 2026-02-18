“Disegna la legalità”, Camera di Commercio lancia concorso rivolte alle scuole

La Camera di Commercio di Agrigento ha indetto, anche per l’anno scolastico 2025/2026, il concorso nazionale rivolto agli alunni delle ultime classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV, Ambito Territoriale di Agrigento.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività istituzionali volte a promuovere tra le giovani generazioni la cultura della legalità, intesa quale valore fondante della cittadinanza attiva e della crescita economica e sociale dei territori. Il tema scelto per l’edizione 2025/2026 è quello della ludopatia, fenomeno sempre più diffuso che colpisce in maniera crescente anche i giovani, con gravi ricadute sociali, educative ed economiche.

Il concorso prevede la realizzazione di un elaborato grafico–pittorico dedicato al tema della legalità con particolare riferimento al contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo, con l’obiettivo di stimolare una riflessione consapevole sui rischi connessi alla ludopatia e sull’importanza di comportamenti responsabili, anche nel rapporto con le nuove tecnologie, la sicurezza informatica e la sostenibilità.

La scelta di estendere la partecipazione agli istituti scolastici di tutto il territorio nazionale è stata dettata dal crescente successo delle precedenti edizioni, che hanno registrato un’ampia adesione e un forte interesse da parte delle scuole di ogni parte del Paese, confermando il valore educativo e civico dell’iniziativa.

“Con questa nuova edizione del concorso – dichiara il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termine – intendiamo richiamare l’attenzione su un fenomeno particolarmente insidioso come la ludopatia, che purtroppo fa sempre più vittime tra i giovani. Educare alla legalità significa anche promuovere la consapevolezza dei rischi legati al gioco d’azzardo e rafforzare nei ragazzi il senso di responsabilità, di libertà e di rispetto delle regole. La scuola rappresenta il luogo privilegiato per costruire una cultura della prevenzione e per diffondere valori sani, capaci di contrastare derive sociali che incidono negativamente sul futuro delle nuove generazioni e sul tessuto economico dei territori”.

“Il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di tutta Italia – aggiunge Termine – testimonia la volontà della Camera di Commercio di Agrigento di investire nella formazione civica dei giovani, promuovendo la legalità come precondizione indispensabile per uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo. Sensibilizzare i ragazzi sul tema della ludopatia significa contribuire concretamente alla tutela del benessere sociale e alla costruzione di una cittadinanza più consapevole”.

Il Premio si colloca all’interno di un più ampio percorso di collaborazione tra l’Ente camerale, il mondo della scuola e le istituzioni locali, rappresentando un’occasione di alto valore educativo e sociale.

Gli elaborati dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Agrigento entro e non oltre il 20 marzo 2026, secondo le modalità indicate nel bando.che è stato inviato a tutte nle scuole primarie e secondarie d’Italia.