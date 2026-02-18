Agrigento

Sorpreso a rubare in una palestra, aggredisce un poliziotto: arrestato 

Le telecamere hanno “pizzicato” l’agrigentino all’interno di una palestra. I poliziotti lo hanno arrestato subito dopo nella centralissima via Dante

Pubblicato 23 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

È stato sorpreso a rubare i soldi da un distributore automatico di snack e bevande all’interno di una palestra e, non appena scoperto, ha aggredito a calci l’agente che lo aveva bloccato. I poliziotti delle Volanti hanno arrestato un trentottenne – F.G. – con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip Iacopo Mazzullo ha convalidato il provvedimento disponendo nei confronti dell’indagato – difeso dall’avvocato Annalisa Russello – la misura dei domiciliari.

L’arresto è scattato nel primo pomeriggio dello scorso 15 febbraio nella centralissima via Dante. L’agrigentino si era intrufolato in una palestra riuscendo a scassinare la macchinetta automatica di bevande e snack. Il bottino è stato quantificato in poco meno di 70 euro. Le telecamere della struttura, però, hanno richiamato l’attenzione del titolare che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

I poliziotti hanno raggiunto così il luogo e bloccato, evitando un tentativo di fuga, il trentottenne. Quest’ultimo, ed è per questo che gli viene contestato anche il reato di resistenza, avrebbe poi colpito con diversi calci il vice sovrintendente che lo aveva fermato. Una successiva perquisizione, subito dopo l’arresto, ha permesso agli agenti di ritrovare l’incasso rubato, dei guanti e arnesi utili allo scasso.

