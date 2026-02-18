Favara

Sequestrata dalla polizia provinciale una discarica abusiva di inerti a Favara

Un'area privata di circa 1500 metri quadri nella quale erano stati scaricati abusivamente inerti, i cosiddetti "sfabbricidi"

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Nel corso di un controllo sul territorio la Polizia provinciale di Agrigento, al comando del tenente colonnello Salvatore Lombardo, ha sequestrato questa mattina in territorio di Favara (nei pressi della via Empedocle) un’area privata di circa 1500 metri quadri nella quale erano stati scaricati abusivamente inerti, i cosiddetti “sfabbricidi”, ovvero macerie, calcinacci, cemento, resti di mattoni e piastrelle derivanti da costruzioni, demolizioni o ristrutturazioni.

Questi materiali, infatti, pur non essendo catalogati come pericolosi, sono pur sempre rifiuti speciali e non possono essere abbandonati o smaltiti secondo procedure ordinarie, bensì conferiti ad imprese autorizzate allo smaltimento o alle isole ecologiche. La polizia provinciale ha successivamente informato l’autorità giudiziaria del sequestro per i provvedimenti del caso. 

Il controllo costante del territorio da parte della Polizia Provinciale, e in genere delle forze dell’ordine, ha portato negli ultimi anni sul nostro territorio al sequestro di numerose discariche abusive, per la cui bonifica il Libero Consorzio impegna annualmente somme sempre più cospicue.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

“Disegna la legalità”, Camera di Commercio lancia concorso rivolte alle scuole
Favara

Sequestrata dalla polizia provinciale una discarica abusiva di inerti a Favara
di Gioacchino Schicchi

Querelle Aica – Siciliacque, nuovo debito da mezzo milione: chiesta la rescissione del contratto
Catania

Sorpreso sotto casa con due grossi coltelli da cucina, denunciato
PRIMO PIANO

Racalmuto, 56enne denunciato per furti in una farmacia e un panificio 
Catania

In casa droga e 65 mila euro, arrestato un 40enne e denunciata la figlia minorenne  
banner italpress istituzionale banner italpress tv