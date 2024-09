Favara, ladri aprono cassaforte e svaligiano casa di pensionato: portati via soldi, armi e gioielli 

Colpo grosso in un’abitazione a Favara. Ignoti malviventi, approfittando dell’assenza del proprietario, si sono intrufolati all’interno di una casa in via Piersanti Mattarella. Una volta dentro, dopo aver rovistato dappertutto, hanno individuato la cassaforte e sono riusciti ad aprirla.

Il bottino è ingente: quasi 10 mila euro in contanti, una pistola, un fucile, le relative munizioni ma anche preziosi e un orologio. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa, un pensionato sessantacinquenne del posto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto.