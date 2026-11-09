Rubano carta di credito e spendono 10 mila euro in ristornati e acquisti, denunciati domestica e compagno

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà, con l’accusa di truffa in concorso, una donna di 35 anni e il compagno di 40 anni, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. I due si sarebbero resi responsabili di una complessa serie di prelievi e pagamenti fraudolenti per un ammontare complessivo di 10.000 euro, eseguiti all’insaputa della titolare del conto corrente.

L’attività investigativa è stata condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, ai quali la vittima si era rivolta per sporgere denuncia. L’incredibile vicenda ha avuto inizio quando la titolare della carta bancomat, recatasi presso uno sportello automatico, si è vista negare l’operazione di prelievo. Convinta che la tessera si fosse semplicemente smagnetizzata, la donna ha contattato il proprio istituto di credito per chiedere chiarimenti, compiendo un’amara scoperta: aveva già raggiunto il limite di prelievo mensile a causa di operazioni per ben 10.000 euro, che, però, non aveva mai autorizzato né effettuato. Ricevuta la segnalazione, gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno immediatamente avviato mirati accertamenti investigativi, concentrando l’attenzione sulle modalità con cui il bancomat poteva essere stato sottratto. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire l’ingegnoso modus operandi messo in atto dalla donna delle pulizie che prestava servizio presso l’abitazione della vittima, con la presunta complicità del compagno. Nello specifico, la 35enne avrebbe approfittato della propria mansione per accedere indisturbata alla camera da letto della proprietaria di casa. In giorni diversi si sarebbe impossessata temporaneamente della carta bancomat e del relativo codice PIN, entrambi custoditi in un portafogli riposto all’interno di un comò.

Una volta entrata in possesso della carta, la donna, avvalendosi del supporto del 40enne, avrebbe effettuato svariati prelievi di contante e costosi pagamenti presso tabaccherie, distributori di carburante, supermercati e ristoranti. Per non destare sospetti ed evitare che la vittima bloccasse il conto, di volta in volta la carta veniva accuratamente riposta nel portafogli al suo posto. A incastrare definitivamente i due presunti truffatori è stata l’attenta analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza installati presso gli istituti bancari e gli esercizi commerciali coinvolti nelle transazioni. La visione dei filmati ha permesso agli investigatori di raccogliere elementi inconfutabili per ricostruire i movimenti illeciti e individuare la coppia. Al termine delle indagini, i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.