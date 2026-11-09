Lotto, vinti 23 mila euro a Villaggio Mosè con tre ambi e un terno

Esulta la Sicilia con il Lotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 6 e sabato 7 novembre, tra le vincite maggiori, alla regione sono andati complessivamente oltre 28mila euro. Venerdì in Via Corriolo Nazionale a San Filippo del Mela, in provincia di Messina, vinti 5.540 euro con tre ambi, un terno e una giocata Lottopiù. Invece sabato presso il punto vendita in Via Leonardo Sciascia ad Agrigento colpo da 23mila euro con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9 milioni di euro, per un totale di 1,07 miliardi di euro da inizio 2026.