Favara, Nobile (Dc): “Stabilizzazione precari: un successo di collaborazione politica e istituzionale”

Guiuseppe Nobile segretario politico della Democrazia cristiana di Favara è intervenuto con un comunicato stampa in relazione alla stabilizzazione di numerosi precari del Municipio.

Afferma il segretario:

La stabilizzazione dei lavoratori precari del Comune di Favara, così come di altri comuni siciliani, rappresenta un risultato storico, frutto di un lavoro congiunto tra le forze politiche, istituzionali e amministrative. Questo importante traguardo non solo offre un futuro più sereno a tante famiglie, ma sancisce il valore di una collaborazione politica che va oltre le divisioni partitiche per il bene comune.

Per anni, la precarietà ha rappresentato una ferita aperta per molte famiglie, un ostacolo al benessere e alla serenità lavorativa. Oggi, grazie all’impegno condiviso, si è finalmente raggiunto un obiettivo tanto atteso: la stabilizzazione entro la fine dell’anno. Un percorso non semplice, reso possibile dalla dedizione del gruppo consiliare della Democrazia cristiana e dall’approvazione dei bilanci degli ultimi tre anni, un passaggio cruciale che si era configurato come uno degli ostacoli principali da superare.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dall’on. Carmelo Pace, riferimento della DC, che con il suo supporto al sindaco di Favara ha contribuito a costruire un clima di collaborazione produttiva, superando difficoltà amministrative e burocratiche. Questo è un esempio concreto di come il dialogo tra diversi attori politici possa produrre risultati significativi, mettendo al centro il bene della comunità.

La stabilizzazione non è solo una vittoria per i lavoratori coinvolti, ma un beneficio per l’intera collettività. Dipendenti più stabili e motivati garantiranno un’amministrazione più efficiente e una maggiore qualità dei servizi pubblici, riflettendo positivamente sul benessere del territorio.

Questo successo rappresenta un invito a proseguire su questa strada di dialogo e impegno condiviso, un esempio di politica costruttiva che guarda al futuro con responsabilità. Per Favara e per tutti i comuni interessati, questo è un Natale diverso, un Natale di gioia e di speranza, che accende una nuova luce sul futuro delle famiglie stabilizzate e dell’intera comunità.

Come segretario politico della Democrazia Cristiana di Favara e l’intero direttivo, vogliamo esprimere il nostro più sentito apprezzamento a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo traguardo. È la dimostrazione che, con determinazione e unità di intenti, si possono superare le difficoltà e costruire un futuro migliore per tutti. Adesso, guardiamo avanti con positività e impegno per rendere Favara un esempio di buona amministrazione e solidarietà.