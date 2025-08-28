Favara, non la vedono da giorni e avvisano i Carabinieri: paura per anziana donna

Da alcuni giorni non rispondeva al citofono e nemmeno alle chiamate. I vicini di casa spaventati hanno allertato i Carabinieri della locale tenenza. Sono stati attimi di apprensione questo pomeriggio in via Milano a Favara per una donna anziana che vive ormai da anni da sola.

I militari dell’Arma, insieme ad una squadra di vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti all’interno dell’abitazione della donna che fortunatamente stava bene, era solo in stato confusionale. Sul posto è arrivato anche il medico di famiglia ed il personale dei servizi sociali per accertarsi delle condizioni della donna.