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Favara, perde il controllo dell’auto e si schianta contro una vettura in sosta

Si è schiantato prima con un muretto e poi con un'altra auto posteggiata lungo Corso Vittorio Emanuele

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Incidente autonomo a Favara. Il conducente di un’Alfa Romeo, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato prima con un muretto e poi con un’altra auto posteggiata lungo Corso Vittorio Emanuele. Secondo le prime informazioni non risultato feriti. Sul luogo la Polizia Locale che si è occupata della viabilità e di accertare la dinamica del sinistro stradale.

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