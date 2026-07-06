PRIMO PIANO

Scala dei Turchi, tenta di danneggiare la marna con una pietra: sanzionato un minore

A darne nota è l'amministrazione comunale di Realmonte

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Nella mattinata odierna, durante il servizio di vigilanza presso la Scala dei Turchi, è stato rilevato un tentativo di danneggiamento della marna. Un volontario della S.S.T. – Squadre di Soccorso Tecnico, impegnato nel presidio dell’area, ha notato un minore intento a incidere la superficie con una pietra e ha immediatamente segnalato l’episodio alla Polizia Locale presente sul posto.A seguito delle verifiche effettuate, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, è stata irrogata la relativa sanzione amministrativa.

“Ogni comportamento che possa comprometterne l’integrità deve essere contrastato e prevenuto. Si ringraziano la Polizia Locale, la S.S.T. e tutti gli operatori impegnati quotidianamente nella tutela del sito.La Scala dei Turchi appartiene alla comunità, alla Sicilia e alle future generazioni. Rispettarla è responsabilità di tutti”, dichiara in una nota il Comune di Realmonte ribadendo con fermezza che “la Scala dei Turchi è un bene naturale fragile, prezioso e identitario”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Turista violentata in casa vacanze, condannati tre agrigentini e atleta olimpionico
Apertura

Gabriele Vaccaro, 16enne accusato dell’omicidio trasferito dopo aggressione in carcere 
Apertura

Favara, perde il controllo dell’auto e si schianta contro una vettura in sosta
di Giuseppe Castaldo

Rivenditore di auto ucciso a colpi di pistola a Favara, 15 anni e 4 mesi al vicino di casa 
Agrigento

Due ragazze prese a schiaffi e pugni a Porta di Ponte, ventenne finisce in ospedale 
banner italpress istituzionale banner italpress tv