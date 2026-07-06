Sicilia, Saverio Romano: “Sto pensando di candidarmi a presidente della Regione”

“Sto valutando seriamente una mia candidatura a presidente della Regione Sicilia”. Lo ha detto Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, rispondendo ad una domanda al convegno ‘Il sud che produce e il nord che consuma: focus sulle rinnovabili’, organizzato da I Sud del Mondo, tenutosi oggi presso l’Hotel Addaura di Palermo. Sarebbe disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione siciliana? “Le rispondo con franchezza. Per chi fa politica, guidare la propria Regione e’ la piu’ alta delle aspirazioni. Comporta fatica e responsabilita’, ma se chiamato a dare un contributo alla mia comunita’ non potrei dire di no. Lo dico con rispetto per i nomi che circolano. Ma davanti alla confusione di queste settimane e a una necessita’ di ricambio ormai evidente, una scelta in questa direzione potrebbe rendersi necessaria. Ci sto pensando, e ci sto pensando seriamente”, ha detto Romano.