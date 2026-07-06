Siracusa

Aldo Fusco è il nuovo Questore di Siracusa: “Sicurezza e antimafia al centro”

Tra gli impegni della questura rientrano anche la gestione dei grandi eventi in programma nei prossimi mesi

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Il contrasto alla criminalita’ organizzata, il rafforzamento dei controlli preventivi e una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio saranno le priorita’ del nuovo questore di Siracusa, Aldo Fusco, presentato oggi alla stampa. Nel corso dell’incontro, Fusco ha evidenziato “la necessita’ di intensificare l’azione di prevenzione sia nel capoluogo sia in provincia, anche attraverso servizi ad alto impatto da pianificare in collaborazione con la prefettura”. Il questore ha spiegato che l’impegno riguardera’ “sia il contrasto alla criminalita’ organizzata, alla quale saranno destinate adeguate risorse, sia ai fenomeni di microcriminalita’ che incidono sulla sicurezza percepita dai cittadini”. Tra gli impegni della questura rientrano anche la gestione dei grandi eventi in programma nei prossimi mesi. Un’attenzione particolare sara’ riservata a Ortigia, dove saranno rafforzati i controlli e la presenza delle pattuglie, con verifiche anche sulle attivita’ di noleggio delle imbarcazioni e sugli apecalessini a rischio di infiltrazioni mafiose.

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