Lions Club “Zolfare”, Vella cede il testimone al nuovo presidente Giovanni Volpe

Il Lions Club Aragona, Comitini, Grotte, Racalmuto “Zolfare” ha celebrato, nella serata del 5 luglio, presso Casa Diodoros, il tradizionale Passaggio della Campana, momento simbolico che segna l’avvio del nuovo anno sociale. Alla presenza di numerose autorità lionistiche, civili e militari, il presidente uscente Antonio Vella ha ceduto il testimone al nuovo presidente Giovanni Volpe, dopo un anno ricco di service e riconoscimenti.

Durante la cerimonia sono stati investiti tre nuovi soci, Calogero Collura, Marcello Fattori e Maria Marchica, e conferiti importanti riconoscimenti, tra cui due Melvin Jones Fellowship, ai soci Rita Monella e Gero Puleri, i Milestone Chevron, ai soci Antonio Graceffo e Francesco Genova, e il prestigioso Club Excellence Award per l’anno sociale 2024/2025.

Uno dei momenti più intensi della serata è stato il discorso del presidente uscente Antonio Vella. Nel suo intervento, Vella ha offerto una riflessione profonda sul significato dell’essere Lions, andando oltre il bilancio delle attività svolte.«Essere Lions non significa essere il primo della fila, ma il primo a rendersi disponibile», ha dichiarato. «Essere Lions è scegliere di esserci, sempre.» Vella ha ricordato che il Lionismo non è un insieme di rituali, ma una cultura del servizio: «Il nostro motto We Serve non è una frase, ma una promessa. Una promessa che si rinnova ogni volta che decidiamo di mettere il bene comune davanti al nostro interesse personale.» Il presidente uscente ha poi richiamato alcuni valori fondativi del movimento: la concretezza, la fraternità, l’ascolto, la capacità di costruire comunità attraverso gesti quotidiani. «La vera autorevolezza non nasce dal sapere tutto, ma dall’avere l’umiltà di continuare a imparare», ha aggiunto, sottolineando come il Lionismo sia prima di tutto un percorso di crescita personale.

Il nuovo presidente Giovanni Volpe ha presentato il direttivo 2026/2027, assumendo ufficialmente la guida del Club. La serata si è conclusa con gli interventi del Presidente della Zona 26 Giuseppe Arnone, della Presidente della X Circoscrizione Mariella Antinoro e del Past Governatore Angelo Collura.

Un evento che ha celebrato valori, amicizia e servizio: la vera essenza del Lionismo.