Favara riabbraccia Gabriele, il 12enne investito da auto pirata è tornato a casa

Grande festa a Favara per il ritorno a casa di Gabriele Terranova, il ragazzino di dodici anni investito lo scorso maggio da un’auto pirata nei pressi della villetta della Pace. Il giovane, dopo un lungo ricovero, è stato accolto da amici e parenti al campetto di via Agrigento. Il ragazzo era stato investito da un’auto il 13 maggio scorso. Alla guida del veicolo un neopatentato che, dopo l’impatto, era fuggito prima di presentarsi ai carabinieri. Poi la denuncia. Gabriele, invece, riportò gravi ferite con un lungo ricovero in ospedale. Oggi è il giorno del ritorno a casa.

Questo il commento del sindaco Antonio Palumbo: “Un anno terribile quello trascorso da Favara sul fronte delle vittime della strada si avvia a conclusione forse con un po’ di speranza. Oggi abbiamo riabbracciato Gabriele Terranova, il dodicenne rimasto ferito lo scorso 13 maggio mentre attraversava la strada nei pressi della villetta della Pace. In questi mesi, insieme alla sua famiglia, ha combattuto con coraggio ed è finalmente tornato a casa, tra i suoi amici, i suoi parenti e tutti quelli che gli vogliono bene. C’ero anche io, a nome della città, a digli bentornato. In questi mesi è stato il figlio di tanti favaresi. Sentito è stato l’affetto da parte di persone che magari non lo conoscevano, nel seguirne le condizioni cliniche, i traguardi, i piccoli passi avanti per tornare a casa. E adesso Favara lo accoglie perché il suo futuro sia ricco di soddisfazioni e felicità. Il pensiero di tutti, ovviamente, è a chi ancora oggi combatte tra la vita e la morte in seguito ad un incidente d’auto: speriamo che, anche loro, possano presto tornare tra i propri cari.”