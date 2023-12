Il Soroptimist a Favara: mostra contro la violenza sulle donne in cartellone per i festeggiamenti del Natale

“La mostra contro la violenza sulle donne, in atto al Castello Chiaramontano di Favara, è l’ultimo evento di questo biennio che ho condotto da Presidente del Soroptimist Club di Agrigento ed è stata inserita tra le manifestazioni del Natale organizzato dal Comune di Favara” – lo ha dichiarato la giornalista Margherita Trupiano, agli sgoccioli del suo biennio da Presidente del Club – “Ieri – ha continuato – una imponente presentazione con illustri relatori che rappresentano punti di riferimento importanti per la cultura e hanno grandi riconoscimenti a livello nazionale. Vincenzo Patti Antonio Liotta Maria Concetta De Marco Angelo Vita hanno parlato con competenza del valore dell’arte per veicolare non solo bellezza, ma messaggi sociali forti e di denuncia interpretando fedelmente il significato dato all’exibition. ‘Rosa, rosso, viola…nero” sarà visitabile fino al 29 dicembre”.