L’alberghiero di Favara accorpato con l’istituto Gallo di Agrigento: il no del sindaco Palumbo

Dopo la protesta delle comunità montane dei comuni di San Biagio Platani, Alassandria della Rocca, Bivona e Santo Stefano Quisquina sulla creazione di un unico istituto comprensivo con sede centrale a Casteltermini, adesso anche il sindaco di Favara Antonio Palumbo ribadisce il no all’ accorpamento dell’ istituto “Ambrosini” con l’istituto “Gallo” di Agrigento.

“Siamo contrari ad ogni progetto di smantellamento della sede favarese del nostro Alberghiero. Abbiamo proposto di assegnare l’istituto “Gaspare Ambrosini” al Liceo “Martin Luther King”, che necessita di nuove aule e spazi collettivi. Questa soluzione garantirebbe la continuità didattica ed organizzativa con il risultato di creare un forte polo di livello superiore, tutto a beneficio dei nostri giovani”, si legge nel documento a firma del primo cittadino insieme all’assessore all’Istruzione Antonio Liotta presentato alla Regione e all’Ufficio regionale scolastico. “Una proposta che a nostro parere rende giustizia all’intera comunità di Favara che si sta vedendo privare, a causa di una logica economica/amministrativa, di scuole, dipendenti amministrativi ed insegnanti che contribuiscono a sviluppare progetti innovativi contro la marginalità, utili a fare crescere i processi democratici partecipativi nei giovani e contrastare devianza sociale e abbandono scolastico”, dichiara in una nota il sindaco Palumbo.

Nel documento presentato l’Amministrazione accoglie la possibilità di un’unificazione degli istituti comprensivi “Camilleri” e “Guarino”, e propone di assegnare i plessi “Bersagliere Urso” e “Antonio Russello”, in atto di competenza dell’Istituto “Camilleri”, all’Istituto comprensivo “Vitaliano Brancati”, ottenendo un equilibrato numero di alunni per i tre Istituti.

Intanto per giorno lunedì 27 novembre alle ore 17.30 la presidente del consiglio comunale di Favara, Miriam Mignemi, ha convocato d’urgenza un consiglio comunale in seduta straordinaria e aperta per discutere proprio del dimensionamento scolastico dell’Istituto alberghiero “Ambrosini” e dell’Istituto comprensivo “Guarino”.