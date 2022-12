Migranti, Favara accoglie le salme di una donna e due bimbe morte durante traversata

Sono state tumulate oggi pomeriggio al cimitero di Piana Traversa a Favara le salme di una donna non identificata e due bimbe – Camara, 6 mesi, e Silla Alina, un mese circa – morte durante la traversata del Canale di Sicilia o in seguito ad esso. Per le vittime è stata, come sempre, officiata la benedizione sia cristiana che mussulmana. Presenti il sindaco Antonio Palumbo, l’assessore Lillo Attardo e il presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi.