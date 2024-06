Morte Salvatore Vetro, il sindaco: “un risveglio terribile per Favara”

Domani a Favara sarà lutto cittadino per la morte del giovane Salvatore Vetro a seguito dell’incidente stradale che si è verificato nella notte lungo il viale delle Dune a San Leone. I funerali si svolgeranno alle ore 16.00 presso la Chiesa Madre di Favara.

Nel frattempo si aggravano le condizioni di uno dei tre rimasti feriti nel sinistro stradale; dopo l’operazione questa mattina il giovane è stato trasferito presso l’ospedale Civico di Palermo, un altro è stato trasferito all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Solo uno è si trova ricoverato in coma farmacologico presso il nosocomio agrigentino.

“È un risveglio terribile per Favara. Oggi piangiamo la morte di un ragazzo di appena vent’anni e siamo con il fiato sospeso per il destino di altri tre coetanei, tutti rimasti gravemente feriti nello stesso incidente.

È un tributo troppo alto quello che la nostra città ha pagato in questi anni, troppo il sangue versato sulle strade. Nella giornata di domani, lunedì 1 luglio, in occasione dei funerali di Salvatore Vetro sarà proclamato il lutto cittadino. La mia vicinanza, a nome della mia giunta e della città, alla famiglia”. Lo dichiara il sindaco Antonio Palumbo.

Fanno eco le parole della presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi che dichiara:

“Non ci sono parole, solo rabbia per una tragedia inaccettabile causata, ancora una volta, da un incidente sulla strada, sulla quale la sicurezza non è mai abbastanza. Siamo vicini anche alle famiglie dei ragazzi che stanno lottando per la vita e preghiamo affinché siano presto fuori dal pericolo.”