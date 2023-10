Premio Women Value Company alla favarese Liliana Militello del centro antiviolenza Gloria

Si è svolta ieri 25 ottobre 2023, a Napoli presso la Galleria D’Italia, la VII edizione del prestigioso Premio “WOMEN VALUE COMPANY” – FONDAZIONE MARISA BELLISARIO – BANCA INTESA.

A ricevere il riconoscimento per il Sud Italia, tra le 1.120 candidature, è stata Liliana Militello di Favara, Responsabile e Fondatrice del Centro Antiviolenza Gloria, per il suo impegno nel sociale, per il suo impegno quotidiano nella lotta e nella difesa dei diritti femminili, pari opportunità e contro ogni forma di discriminazione.

“È stata per me una giornata intensa, ricca di gioia e di grandi emozioni! Mi sento orgogliosa e onorata per aver ricevuto questo Prestigioso Riconoscimento e aver rappresentato il Sud Italia in questo evento così importante. Dedico questo Premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta e a tutti coloro che hanno creduto in me e che mi hanno collaborato per la valorizzazione delle donne,” ha detto a margine della consegna del premio Liliana Milltello.

Il Premio ha coinvolto il mondo della piccola e media imprenditoria di tutta Italia, in un percorso di empowerment femminile, dando visibilità alle pratiche virtuose ed innovative che eliminano il gender gap e mettono le donne al centro del loro percorso di crescita e sviluppo.

Il Premio WOMEN VALUE COMPANY,

sin dalla sua nascita ha costituito un punto di riferimento per chi ha lavorato e agito, avendo la lungimiranza di aprirsi a un futuro di eccellenza con politiche d’inclusione, di valorizzazione del talento delle donne, di welfare aziendale e di parità di genere nel lavoro.

Durante l’evento napoletano sono intervenute Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Virginia Borla, Responsabile Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, e Anna Roscio, Responsabile Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, oltre all’intervento della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo.