Pro Favara, Peppe Fallea lascia la squadra; i tifosi: “grazie capitano”

“Questi colori li hai portati sulla tua pelle, dimostrando sempre di avere le palle! Grazie di tutto Capitano”. Questo lo striscione che i tifosi della curva nord hanno dedicato al capitato Peppe Fallea, che dopo 11 stagioni oggi lascia per nuovi impegni lavorativi la Pro Favara.

Prima della partita Pro Favara-Cus Palermo, il presidente Rino Castronovo e tutta la dirigenza hanno consegnato una targa ricordo con questa motivazione: “Al nostro capitano Peppe Fallea per aver scritto, in undici stagioni, pagine importanti della nostra storia”.

Al momento alla fine del primo tempo la squadra favarese è in vantaggio per due a zero con le reti di Deluca e La Piana.