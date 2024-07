Rimodulazione turnazione idrica tra Favara e Aragona

A seguito dell’attuale condizione di emergenza idrica, e al fine di razionalizzare al meglio le risorse disponibili, si informa che, con l’ausilio di personale tecnico del Consorzio Voltano, è stato necessario adottare nuove misure di gestione della distribuzione dell’acqua per le utenze servite dall’acquedotto Voltano, nel tratto compreso tra Aragona e Favara.

Pertanto, a partire da oggi, verrà rimodulata la turnazione idrica per le utenze sopra menzionate e l’erogazione, finora garantita h24, con la nuova organizzazione, avrà cadenza settimanale.

Questa rimodulazione è necessaria per garantire una distribuzione equa e sostenibile dell’acqua e fa parte della strategia volta a fronteggiare l’attuale situazione di crisi, cercando di ridurre al minimo i disagi per l’utenza.

“Si invitano gli utenti interessati a consultare il nostro sito web, o a contattare il call center di Aica – si legge nella nota – per conoscere la nuova programmazione prevista. Si ringrazia l’utenza per la comprensione e la collaborazione in questo momento delicato.”