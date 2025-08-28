Catania

Cadavere di una donna trovato in spiaggia

Al momento non è stata segnalata la scomparsa di alcuna donna. Indagini sono in corso.

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna, presumibilmente di 70 anni, nella spiaggia della frazione marinara di Fondachello, a Mascali, nel Catanese. Il corpo è stato notato da un bagnino. La vittima, al momento del ritrovamento, non aveva con sé documenti e non ci sarebbe alcuna denuncia di scomparsa.

Sul posto sono giunti, dopo essere stati allertati dall’assistente bagnanti, i Carabinieri della locale Compagnia e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione e il corpo è stato trasferito al Policlinico di Catania. Indagini sono in corso. Al momento non è stata segnalata la scomparsa di alcuna donna

