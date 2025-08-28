linosa

Linosa, cade dalla bici dopo essere finita in una buca: 15enne in ospedale

La ragazza a bordo di un elisoccorso è stata trasferita in ospedale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una giovane di 15 anni a bordo della sua bici è rimasta ferita alla gamba a causa di una grossa buca lungo la strada che porta alla spiaggia della Pozzolana a Linosa.

Sono stati alcuni passati a chiamare i soccorsi. Sul luogo è atterrato un elisoccorso che ha trasferito la ragazza in un ospedale di Palermo per le cure necessarie.

