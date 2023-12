U Natali a San Calò”, tutto pronto per l’accensione dell’albero a Favara

Il prossimo 8 dicembre, la magia del Natale giungerà anticipatamente a San Calogero, trasformando la Chiesa di Favara in un palcoscenico di festa e tradizione. La serata inizierà alle 18:00 con la Santa Messa dedicata all’Immacolata, seguita alle 19:00 dalla benedizione e dall’accensione di un cipresso alto 9 metri alla presenza del sindaco Antonio Palumbo e dell’assessore Angelo Airo’ Farulla.

Ciò che rende straordinario questo evento è l’approccio innovativo alla tradizione dell’albero di Natale. L’accensione dell’albero non sarà solo un gesto simbolico, ma uno spettacolo coinvolgente di canti e balli, creando un’atmosfera magica e partecipativa.

Il comitato organizzatore, guidato da Don Michele, invita tutta la comunità a partecipare numerosa, sottolineando l’importanza di unire festa e preghiera per rendere omaggio all’Immacolata. Con calorosi auguri, il comitato promette una serata all’insegna della gioia e della spiritualità.

L’accensione dell’albero non sarà solo un momento di luce, ma un simbolo di speranza e unità per la comunità di San Calogero. “U Natali a San Calo” si propone come un’occasione di incontro, riflessione e preghiera, promuovendo l’umanità e l’altruismo. Il comitato aperto a tutti, senza scopo di lucro, si impegna a organizzare momenti che favoriscano la socializzazione, consentendo di “umanizzare” in un’era digitale.

Mentre il programma della manifestazione è in fase di elaborazione, l’albero di Natale già si erge come simbolo di promesse e attese. Sotto le sue luci, la comunità di San Calogero si prepara a condividere momenti di gioia, auguri e calore umano.