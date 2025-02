Vittime del mare, Favara accoglie nel cimitero le salme di due fratellini

Favara ha accolto questa mattina al cimitero le salme dei due piccoli migranti, uno di 16 e l’altro di 21 mesi, morti nell’ultimo naufragio in acque Sar Maltesi dello scorso 26 gennaio. Alla cerimonia religiosa hanno partecipato i genitori, avvolti nel dolore e nell’angoscia, per la perdita dei loro due bambini e di un terzo figlio che risulta ancora disperso.

“Non è possibile continuare ad accettare tutte queste bare bianche.Annunciare di voler fermare il fenomeno migratorio è un’illusione buona solo per la campagna elettorale, ma a farne le spese sono migliaia di esseri umani trattenuti nelle carceri libiche e poi abbandonati ad affrontare il mare.E’ chiaro che questa non può essere la soluzione: lo dicono i risultati, ma soprattutto dovrebbe dirlo la nostra morale. Una nazione che si ritiene civile non può negare un passaggio sicuro per chi fugge da fame e persecuzioni”, cosi il sindaco Antonio Palumbo, che insieme al prefetto Salvatore Caccamo e alla autorità militari e civili, si sono stretti in preghiera per dare l’ultimo saluto a queste due piccole vittime del mare.