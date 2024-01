Non comunica spostamento di armi e munizioni, denunciato pensionato 

Un pensionato 83enne agrigentino è stato denunciato dai poliziotti della Questura per l’ipotesi di reato di omessa custodia di armi e munizioni. L’anziano, secondo quanto ricostruito, non avrebbe comunicato lo spostamento di armi e munizioni legalmente detenute.

Una circostanza questa che configura il reato in materia di custodia. Il pensionato avrebbe dovuto avvertire l’autorità di pubblica sicurezza del cambio di luogo in cui armi e munizioni sono custodit per evirare situazioni di pericolo.