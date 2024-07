“Abusi sessuali sui nipotini”, disposto incidente probatorio: minori saranno sentiti in forma protetta

Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Miceli, accogliendo la richiesta avanzata dalla procura di Agrigento, ha disposto l’incidente probatorio nell’ambito della delicata inchiesta che ha portato negli scorsi giorni all’arresto di un ventiseienne di Favara con la gravissima accusa di aver abusato sessualmente dei nipotini tredicenni. L’incidente probatorio, utile ad acquisire e “cristallizzare” la prova in vista di un eventuale processo, si celebrerà il prossimo 26 luglio in forma protetta. I minorenni, dunque, verranno sentiti in presenza di uno psicologo e tutte le le fasi della testimonianza saranno registrate.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Giovanni Di Leo e dal sostituto Annalisa Failla, è nata quasi per caso e ha sconvolto l’intera comunità favarese. I carabinieri stavano monitorando l’indagato per altre ragioni quando le cimici installate sulla sua auto hanno registrato e documentato la scabrosa vicenda delle violenze sessuali. L’orrore è ancora più grande se si considera che all’uomo è stato contestato un altro gravissimo fatto: in occasione di uno degli abusi, consumato all’interno della sua auto, l’indagato avrebbe fatto assistere il proprio figlio di appena due anni. Per questo motivo la procura di Agrigento ha chiesto e ottenuto immediatamente l’arresto del ventiseienne, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano.

Il provvedimento, negli scorsi giorni, è stato convalidato dal gip Giuseppe Miceli che ha disposto nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere. La procura di Agrigento ha inoltre formalizzato nuove accuse a carico dell’indagato a cui adesso vengono contestati ben sei episodi (inizialmente erano due).