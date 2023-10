Agrigento, la procura apre inchiesta sull’incendio in via Damareta

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento contro ignoti, per l’incendio doloso che si è verificato due giorni fa in via Damareta, a pochi passi da via Esseneto. Il rogo ha interessato un immobile ormai abbandonato e fatiscente bruciando cumuli di immondizia che erano stato depositati al suo interno. Una situazione di degrado e pericolo che riguarda molte abitazioni della zona.

Alcune di queste sono state occupate abusivamente da senzatetto, altre invece vengono utilizzate come fortino della droga. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri che hanno già effettuato un primo sopralluogo. Presenti anche i tecnici della Protezione civile che hanno verificato le condizioni delle case nella zona dell’incendio. Non sono esclusi provvedimenti di sgomberi. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno lavorato per oltre quattro ore per avere la meglio sulle fiamme.