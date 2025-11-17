Giudiziaria

Appalti pilotati, oggi l’ultimo interrogatorio con l’ex braccio destro di Cuffaro

Secondo l'accusa Vito Raso avrebbe garantito a Cuffaro un canale diretto su bandi, concorsi e nomine

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Ultimo giorno di interrogatori preventivi davanti al gip di Palermo nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti pilotati che coinvolge anche l’ex Governatore Salvatore Cuffaro. La Procura ha chiesto l’arresto per 18 persone. Oggi sarà ascoltato dal Gip Carmen Salustro l’ex storico braccio destro di Cuffaro, Vito Raso.

Dopo la sua audizione, il giudice dovrà decidere sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura per diciotto indagati, accusati di corruzione, turbativa d’asta e associazione a delinquere. Secondo l’accusa Raso avrebbe garantito a Cuffaro un canale diretto su bandi, concorsi e nomine trasformando l’ufficio dell’assessorato alla Famiglia in un luogo di riunioni per curare, secondo i pm, gli interessi politici.

