Riforma della giustizia, la sorella di Falcone: “Basta usare il nome di Giovanni”

Lo ha detto Maria Falcone, sorella del magistrato assassinato nel '92 e presidente della fondazione che porta il nome del giudice

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

“Negli ultimi giorni ho ascoltato troppe voci sulla riforma della giustizia e soprattutto a proposito della separazione delle carriere. Trovo di cattivo gusto che si continui a tirare in ballo mio fratello Giovanni, utilizzando il suo nome per sostenere posizioni che lui non può commentare, né confermare, né smentire. Lo trovo profondamente scorretto e irrispettoso verso la sua memoria. Giovanni Falcone non può replicare e credo sia doveroso ricordare che a parlare per lui sono i suoi scritti e il suo lavoro, non interpretazioni o addirittura interviste mai esistite”. Lo ha detto Maria Falcone, sorella del magistrato assassinato nel ’92 e presidente della fondazione che porta il nome del giudice. 

