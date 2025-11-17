Crisi idrica al lago Garcia, Faraone: “Situazione è drammatica”

“E’ drammatica la crisi idrica al Lago Garcia”, lo denuncia Davide Faraone, vice presidente nazionale di IV. “Restano meno di 10 giorni d’acqua: ci sono anche le foto che lo testimoniano. – spiega – Un quadro che preannuncia una crisi senza precedenti per la provincia di Trapani e parte dell’Agrigentino, territori che dipendono da quest’invaso tanto per l’uso civile quanto per l’agricoltura”.

Durante la programmazione idrica regionale, era stato assicurato che nella diga fossero disponibili 3 milioni di litri d’acqua. “Una cifra che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe completamente smentita dai dati reali: le riserve effettive sarebbero infatti appena 500 mila litri, meno di un sesto di quanto dichiarato”, aggiunge. Faraone punta il dito contro il Consorzio di Bonifica Palermo 1 e la Protezione civile regionale ritenuti responsabili della cattiva gestione e della comunicazione distorta delle disponibilità idriche. Una sottovalutazione che ora mette a rischio intere comunità e un comparto agricolo già provato dalla siccità degli ultimi anni.

“La speranza, adesso, è affidata quasi esclusivamente alla pioggia. – prosegue – Senza precipitazioni significative, la situazione potrebbe diventare ingestibile. Presenterò un’interrogazione per accertare l’accaduto, vogliamo conoscere con trasparenza la situazione e vogliamo che i responsabili accertati vadano a casa”.