Crisi idrica al lago Garcia, Faraone: “Situazione è drammatica”
Lo denuncia Davide Faraone, vice presidente nazionale di Italia Viva
“E’ drammatica la crisi idrica al Lago Garcia”, lo denuncia Davide Faraone, vice presidente nazionale di IV. “Restano meno di 10 giorni d’acqua: ci sono anche le foto che lo testimoniano. – spiega – Un quadro che preannuncia una crisi senza precedenti per la provincia di Trapani e parte dell’Agrigentino, territori che dipendono da quest’invaso tanto per l’uso civile quanto per l’agricoltura”.
Durante la programmazione idrica regionale, era stato assicurato che nella diga fossero disponibili 3 milioni di litri d’acqua. “Una cifra che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe completamente smentita dai dati reali: le riserve effettive sarebbero infatti appena 500 mila litri, meno di un sesto di quanto dichiarato”, aggiunge. Faraone punta il dito contro il Consorzio di Bonifica Palermo 1 e la Protezione civile regionale ritenuti responsabili della cattiva gestione e della comunicazione distorta delle disponibilità idriche. Una sottovalutazione che ora mette a rischio intere comunità e un comparto agricolo già provato dalla siccità degli ultimi anni.
“La speranza, adesso, è affidata quasi esclusivamente alla pioggia. – prosegue – Senza precipitazioni significative, la situazione potrebbe diventare ingestibile. Presenterò un’interrogazione per accertare l’accaduto, vogliamo conoscere con trasparenza la situazione e vogliamo che i responsabili accertati vadano a casa”.