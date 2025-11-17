Agrigento

Prestazioni aggiuntive Covid, Asp Agrigento dovrà pagare 80mila euro ad un medico 

Il medico aveva reso le proprie prestazioni aggiuntive senza tuttavia percepire il pagamento di tutto  quanto allo stesso spettante

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il Tribunale di Agrigento sezione Lavoro, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Margherita Bruccoleri, ha condannato l’ASP di Agrigento al pagamento in favore di un medico della provincia di Agrigento della somma di circa 80.0000,00 a titolo di prestazioni aggiuntive Covid oltre interessi e spese legali. Il Tribunale di Agrigento accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Margherita Bruccoleri, ha accertato che il medico della provincia di Agrigento , nel periodo di emergenza COVID dall’anno 2021 e 2022,  aveva reso le proprie prestazioni aggiuntive così assicurando il diritto alla salute dei cittadini, senza tuttavia percepire il pagamento di tutto  quanto allo stesso spettante.

Difatti, nel corso  del giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, sono state accertate le prestazioni rese dal medico, nonché la correttezza dei calcoli eseguiti in ordine alle somme richieste e conseguentemente  l’ASP di Agrigento è stata  al pagamento in favore del medico della provincia di Agrigento al pagamento della somma di circa 80.0000,00 a titolo di prestazioni aggiuntive Covid oltre interessi e spese legali .

