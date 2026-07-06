Turista violentata in casa vacanze, condannati tre agrigentini e atleta olimpionico

Cinque anni e quattro mesi di reclusione per lo stupro di gruppo di una turista finlandese avvenuto in una casa vacanze nell’estate 2022. Il tribunale di Trapani ha condannato quattro imputati. Si tratta del campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024, e di tre agrigentini: Davide Lupo, 32 anni di Ribera; Claudio Tutino, 36 anni, di Cattolica Eraclea; Stefano Mongiovì, 31 anni, di Ribera. Il pm Giulia Sbocchia, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati a 10 anni di reclusione. La persona offesa si è costituita parte civile tramite l’avvocato Paolo Pellegrino. Gli imputati sono difesi, invece, dagli avvocati Santo Lucia e Paolo Paladino.

Al centro del procedimento le accuse di abusi che sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese conosciuta in un ristorante assieme ad altre sue connazionali. Secondo i pm Andrea Tarondo e Giulia Sbocchia, approfittando del fatto che la finlandese aveva bevuto, usciti dal locale e congedate le due amiche, i quattro, in un residence, avrebbero avuto con lei rapporti sessuali contro la volontà della vittima. La violenza si sarebbe interrotta quando la giovane, in lacrime, ha chiesto di tornare al suo albergo. Per la pm Giulia Sbocchia “nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l’esistenza di un consenso”.