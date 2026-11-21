È una vera e propria storiaccia quella che arriva direttamente dalla provincia di Como ma che, purtroppo, parla anche agrigentino. Una storia di violenza su due bambine di quattro e otto anni, costrette a guardare rapporti sessuali ma anche a partecipare e subirli. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale lariano, Maria Elisabetta De Benedetto, ha condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione una 43enne, mamma delle due piccole, e un 55enne di Agrigento, compagno della donna.

Secondo quanto emerso i due coniugi, per almeno due anni, avrebbero abusato delle due bambine. Anzi, sarebbe stata proprio la mamma a spingerle e obbligarle a fare ciò che diceva il compagno convincendole che “sono cose che si fanno in famiglia”. Il tutto dietro la minaccia che, qualora si fossero opposte, i servizi sociali le avrebbero portate via. La vicenda risale al 2020. La prima a ricevere “attenzioni” sarebbe stata la figlia più grande, costretta a subire rapporti sessuali con il compagno della madre. Ad accorgersi per la prima volta delle violenze, riscontrando un totale senso di smarrimento, fu il padre delle due bambine. L’uomo denunciò e così partirono le indagini coordinate dal pm Alessandra Bellù. La mamma, dopo un periodo di detenzione, è stata sottoposta al divieto di avvicinamento alle bimbe e divieto di dimora in provincia di Como. L’agrigentino si trova attualmente in carcere. Le bambine, ancora oggi minorenni, sono state affidate al padre. Il loro incubo è finito ma il percorso di recupero sarà lungo.