Giudiziaria

Calunnia aggravata, definitiva la condanna a quattro anni e dieci mesi per Tuzzolino

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai suoi legali, rendendo irrevocabile la sentenza e aprendo cosi' la strada al suo ingresso in carcere.

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Diventa definitiva la condanna a quattro anni e dieci mesi di reclusione per Giuseppe Tuzzolino, 45 anni, architetto di Palma di Montechiaro, noto per essersi finto collaboratore di giustizia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai suoi legali, rendendo irrevocabile la sentenza e aprendo cosi’ la strada al suo ingresso in carcere.

Tuzzolino era stato riconosciuto colpevole di calunnia nei confronti di Patrizia Monterosso, ex direttrice della Fondazione Federico II ed ex segretario generale della Regione siciliana. Secondo le sue dichiarazioni, poi rivelatesi infondate, Monterosso avrebbe fatto da intermediaria tra ambienti della massoneria trapanese e l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo per agevolare la costruzione di impianti eolici a Castelvetrano, in cambio di una presunta tangente. Le indagini e i successivi processi hanno pero’ accertato la totale falsita’ delle accuse. La condanna, emessa dal tribunale di Palermo nel 2023, era stata confermata in appello e ora anche dalla Cassazione, che ne ha sancito la definitivita’. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Favara, sulla lapide di Marianna solo un infinito: un mese fa il ritrovamento
Apertura

Tragedia a Menfi, 62enne muore travolto dal suo trattore 
dalla Regione

Mozione di sfiducia a Schifani, le forze di opposizioni: “il presidente non può più scappare dall’aula”
di Irene Milisenda

Tossicodipendenza, l’Asp di Agrigento fa rete con le Istituzioni e le associazioni per debellare il fenomeno
Palermo

Studente universitario picchiato e derubato a Ballarò: al via le indagini
Giudiziaria

“Uccise il consuocero per un matrimonio non gradito”, definitiva condanna a 9 anni di carcere 
banner italpress istituzionale banner italpress tv