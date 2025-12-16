Chieste due condanne per la maxi rissa in via Pirandello, la difesa: “Loro sono le vittime”

Un anno e sei mesi per due dei nove imputati coinvolti nell’inchiesta sulla maxi rissa avvenuta nel febbraio di due anni fa nella centralissima via Pirandello, luogo della movida di Agrigento. È quanto richiesto, al margine della requisitoria, dal pm Giada Rizzo. La vicenda è legata alla scazzottata che si è verificata in uno dei luoghi simbolo della vita notturna agrigentina. La scena, ripresa con un cellulare, divenne virale dopo essere stata diffusa sui social.

Nove gli imputati. In sette hanno scelto la via del rito ordinario. Due, invece, quella dell’abbreviato. Il procedimento è in corso davanti il giudice Alberto Lippini. Si tratta di due ragazzi che rivestono nel processo la duplice veste di persone offese e di imputati. Entrambi hanno riportato traumi e lesioni con prognosi di oltre un mese. La difesa – rappresentata dagli avvocati Samantha Borsellino e Vincenzo Salvago – ha chiesto l’assoluzione. Durante le arringhe, infatti, i legali hanno sostenuto che i due ragazzi non hanno partecipato alla rissa ma – semmai – risultano essere le vittime di un pestaggio. Il 13 febbraio si tornerà in aula per eventuali repliche e sentenza. Per altri sette imputati, invece, il processo proseguirà con il rito ordinario.

Si tratta di due gruppi di persone – tra i venti e trentasette anni – che si picchiarono a notte fonda. La scena ripresa da un passante con un cellulare diventò virale sui social e fece in breve tempo il giro del web suscitando l’indignazione collettiva della comunità agrigentina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile, grazie proprio a quel video ma anche ad altre telecamere di sicurezza presenti in zona, un primo gruppo composto da tre persone venne a contatto con alcuni ragazzi. Vi fu una colluttazione che ben presto si trasformò in una maxi rissa quando un secondo gruppo giunse in soccorso degli amici. Nel collegio difensivo gli avvocati Samantha Borsellino, Olindo Di Francesco, Emanuele Dalli Cardillo, Vincenzo Salvago, Santino Russo, Barbara Garascia e Gianluca Sprio.