Giudiziaria
De Gennaro, proseguono le indagini: riascoltati uomini della scorta e custode della villa
La prossima settimana - oltre agli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Grosseto per le indagini sulla sua morte - potrebbero essere ascoltati anche i familiari dell'ex prefetto
Riascoltare i due uomini della scorta di Gianni De Gennaro e il custode della sua villa in Toscana, che vide il corpo dell’ex capo della polizia affacciandosi dalla finestra, dopo aver bussato invano alla porta. È uno dei passaggi previsti dagli investigatori che cercano di chiarire gli ultimi tasselli sulla vicenda del suicidio dell’ex prefetto. La prossima settimana – oltre agli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Grosseto per le indagini sulla sua morte – potrebbero essere ascoltati anche i familiari dell’ex prefetto.
Redazione
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