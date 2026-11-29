La quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da un nutrito fronte di associazioni ambientaliste e di categoria agrigentine (tra cui Mareamico Agrigento, Salviamo La Valle dei Templi, Confimpresa Euromed, Medit, Movimento per la Sostenibilità, Pro Loco San Leone, Confesercenti Agrigento e Wwf Sicilia Area Mediterranea) contro la decisione del Tar del Lazio, confermando la legittimità del decreto assessoriale del 13 settembre 2023 con cui la Regione Siciliana ha concesso a Nuove Energie Srl una proroga di settanta mesi per l’ultimazione dei lavori del terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto Gnl Porto Empedocle.

L’infrastruttura, progettata per una capacità nominale di 8 miliardi di standard metri cubi annui e per accogliere navi metaniere fino a 155.000 metri cubi con relative opere marittime, portuali e gasdotto di collegamento alla rete nazionale, aveva già ottenuto la valutazione di impatto ambientale nel settembre 2008, l’autorizzazione unica nell’ottobre 2009 e una prima proroga di cinquantaquattro mesi nel giugno 2016.

Le opposizioni avanzate dalle associazioni appellanti si sono concentrate su tre macro-aree di contestazione contro la sentenza del Tar e la proroga di settanta mesi concessa a Nuove Energie per ultimare i lavori del rigassificatore di Porto Empedocle. In primo luogo, hanno sostenuto che la valutazione di impatto ambientale del 2008 non potesse restare valida a tempo indeterminato dopo oltre quindici anni senza una nuova valutazione, richiamando i principi costituzionali ed europei di tutela ambientale e precauzione. In secondo luogo, hanno ritenuto illegittima la proroga perché adottata oltre quattordici mesi dopo la scadenza del titolo – anche considerando il differimento Covid al 29 giugno 2022 – e in assenza di un concreto avvio dei lavori. In terzo luogo, hanno denunciato difetti di istruttoria e motivazione rispetto alle sopravvenienze (come il Piano paesaggistico di Agrigento del 2021), la contraddittorietà tra la proroga del terminale e i nuovi titoli necessari per il gasdotto, la presunta decadenza quinquennale del parere della Soprintendenza del 2006 e il contrasto tra le note poi firmate nel 2022 e del 2023.

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello confermando la decisione di primo grado e compensando le spese di giudizio. Quanto all’efficacia della Via, ha chiarito che il decreto del 2023 ha prorogato solo i termini dei lavori dell’autorizzazione del 2009 e che al procedimento, avviato nel maggio 2005, non si applicano i termini legali introdotti da norme successive, né sono emerse modifiche sostanziali del progetto o mutamenti ambientali concreti tali da imporre una nuova Via. Quanto ai termini e ai lavori, ha ritenuto legittima la proroga perché la domanda era stata presentata tempestivamente l’11 novembre 2020 (prima sia del 10 dicembre 2020 sia del 29 giugno 2022), l’istruttoria aveva tenuto conto delle vicende addotte dalla società e dagli atti emergevano elementi sull’avvio delle attività già nel dicembre 2015. Infine, il Consiglio di Stato ha distinto il terminale nell’area portuale di Porto Empedocle, per il quale il parere del 3 marzo 2006 era inserito nella Via e non soggetto al termine quinquennale dell’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dal gasdotto nelle aree vincolate, per il quale resta ferma la necessità di acquisire il nuovo titolo paesaggistico prima dell’esecuzione degli interventi ove i lavori non siano stati completati nei termini di legge. L’appello è stato così respinto e le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità e complessità della vicenda.

In sintesi, sul piano degli effetti, la decisione chiude l’appello confermando la sentenza del Tar del Lazio, ordina all’amministrazione di eseguirla e compensa integralmente le spese di giudizio. Sul piano amministrativo e operativo, mantiene pienamente efficace la proroga di settanta mesi disposta con il decreto del 2023 senza imporre una nuova Via per il terminale di rigassificazione nell’area portuale di Porto Empedocle, mentre per i tratti del gasdotto di collegamento ricadenti in aree vincolate richiede, qualora i lavori non siano stati completati nei termini di legge, l’acquisizione di un nuovo titolo paesaggistico prima dell’esecuzione degli interventi.