Era arrivato dalla Sicilia per un intervento sui macchinari di uno stabilimento a Malta. Un tecnico siciliano di 65 anni – Pietro Vitale, di Scordia – è morto ieri in un incidente sul lavoro a Ħal Farruġ, in un’area industriale della zona centrale dell’isola, schiacciato tra un furgone in movimento e un’autobetoniera in sosta. Secondo la televisione pubblica maltese Tvm, l’uomo non risiedeva a Malta e vi si era recato appositamente per eseguire il lavoro nell’impianto.

La polizia maltese ha ricevuto la segnalazione intorno alle 7.15 di ieri mattina. Secondo i primi accertamenti, il 65enne è rimasto intrappolato tra i due mezzi mentre il furgone, guidato da un uomo di 57 anni residente a Ħaż-Żebbuġ, era in movimento. Sul posto sono intervenuti gli agenti, la Protezione civile e un’équipe medica dell’ospedale Mater Dei. Il decesso è stato constatato sul posto. Il magistrato Philip Galea Farrugia ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul caso proseguono anche gli accertamenti della polizia e dell’autorità maltese per la salute e la sicurezza sul lavoro.