L’Akragas interrompe il digiuno di vittorie, 2-3 al Partinicaudace al termine di gara rocambolesca
La vittoria è una iniezione di fiducia per i ragazzi di Cammarata che adesso dovranno riprendere il cammino per raggiungere una comoda posizione di classifica
Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0, nella ripresa i biancazzurri trovano il vantaggio con Cruz, con un tiro dalla distanza, non certo irresistibile, che inganna il portiere Elezaj. Un goal contestato dai padroni di casa a causa di un malinteso tra arbitro e guardalinee che, in un primo tempo, sembrava avesse segnalato una posizione irregolare di un giocatore dell’Akragas. Il Partinicaudace, pochi minuti più tardi, trova il goal del pareggio con un gran tiro dalla distanza dell’ex Concialdi.
Nel finale la partita si accende: all’88º l’Akragas trova nuovamente il vantaggio con Brugaletta. Un minuto più tardi arriva ancora il pareggio dei padroni di casa con Florio e, al quarto minuto di recupero, arriva la rete vincente di Scolaro. La vittoria è una iniezione di fiducia per i ragazzi di Cammarata che adesso dovranno riprendere il cammino per raggiungere una comoda posizione di classifica. Il prossimo impegno vedrà i biancazzurri impegnati allo stadio Esseneto contro il Bagheria.