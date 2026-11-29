La Cassazione ha annullato la sentenza con cui il tribunale di Agrigento aveva assolto una donna tunisina di 29 anni, accusata di avere abbandonato rifiuti. La decisione, emessa il 5 giugno scorso, dovrà essere esaminata nuovamente in un nuovo processo. La vicenda era nata dalle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza. Secondo l’accusa, la donna sarebbe stata ripresa mentre prelevava rifiuti da un’auto e li abbandonava. Il tribunale aveva però ritenuto che le fotografie ricavate dal filmato, registrato in orario serale, fossero troppo sfocate per consentire di identificarla con certezza.

A impugnare l’assoluzione era stata la Procura generale di Palermo. Nella decisione di primo grado, l’unico elemento ritenuto utile per collegare la donna alla vicenda era stato individuato nell’intestazione dell’auto dalla quale erano stati prelevati i rifiuti. Per il giudice, quel dato non era sufficiente a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che fosse stata proprio l’imputata ad abbandonare i materiali. Gli investigatori, tuttavia, avevano visionato l’intera registrazione e avevano riferito di avere riconosciuto la ventinovenne quando si era presentata nei loro uffici. La difesa, inoltre, durante il processo non aveva contestato l’attribuzione del fatto alla donna. Aveva invece chiesto che non fosse applicata una pena, sostenendo la particolare tenuità dell’episodio.

La Cassazione ha individuato nella sentenza del tribunale di Agrigento due errori di metodo. Il primo riguarda la scelta di prendere in considerazione soltanto le fotografie estratte dal filmato, senza valutare la registrazione nella sua interezza. Il secondo consiste nel mancato adeguato esame delle testimonianze rese dagli investigatori. Secondo la Suprema Corte, quindi, il giudice avrebbe dovuto valutare complessivamente gli elementi disponibili, compreso il video completo e il riconoscimento riferito dagli operatori. L’annullamento non equivale a una condanna: la responsabilità della donna dovrà essere nuovamente esaminata nel processo disposto dopo il ricorso della Procura generale. NTW Press