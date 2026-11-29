Da circa una settimana San Giovanni Gemini sta facendo i conti con una difficile emergenza idrica, causata dal fermo dei pozzi di Santa Lucia, che ha determinato una riduzione della portata dell’acqua nel territorio comunale. Una situazione che continua a creare disagi a numerose famiglie, con diversi quartieri ancora privi di approvvigionamento idrico, nonostante gli interventi effettuati da AICA sulla rete.

Per fronteggiare l’emergenza e rispondere alle numerose richieste di assistenza da parte dei cittadini, il sindaco Dino Zimbardo ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con l’obiettivo di coordinare gli interventi necessari e garantire supporto alla popolazione, riservando particolare attenzione alle persone più fragili e alle strutture che assicurano servizi essenziali. Contestualmente, il primo cittadino ha inviato una richiesta urgente ai Comuni di Cammarata, Castronovo di Sicilia, Santo Stefano Quisquina e Casteltermini, chiedendo la disponibilità di autobotti e personale per potenziare il servizio sostitutivo di distribuzione dell’acqua potabile e raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.Sul territorio, inoltre, per l’intera giornata di ieri è stata operativa un’autobotte di AICA, impegnata nella distribuzione idrica in alcune zone del paese.Nel frattempo, Aica sta proseguendo con i lavori di scavo e gli interventi tecnici necessari per individuare e realizzare una soluzione definitiva al problema.

“In attesa del ripristino del servizio di erogazione su tutto il territorio comunale, continueremo a monitorare costantemente la situazione e a fornire tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza”, ha fatto sapere il sindaco Zimbardo.

Tra le prime risposte concrete alla richiesta di aiuto è arrivata quella del Comune di Castronovo di Sicilia. Il sindaco Vitale Gattuso ha accolto prontamente l’appello del collega Dino Zimbardo, mettendo a disposizione l’autobotte comunale per contribuire alla distribuzione dell’acqua potabile alle famiglie di San Giovanni Gemini. Un intervento reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Castronovo, la Protezione Civile, con Angelo Gattuso, l’associazione Visit Castronovo, rappresentata da Enrico Pellitteri, e il volontario Calogero Di Franco, con il coordinamento dell’assessore Andrea Piazza. L’acqua distribuita è stata fornita dal Consorzio di Bonifica Agrigento 3, attraverso il responsabile Francesco Saporita.

“Un gesto concreto di solidarietà e vicinanza istituzionale che assume un significato importante in un momento di difficoltà per la comunità sangiovannese. La disponibilità dimostrata da Castronovo testimonia, ancora una volta, quanto sia fondamentale la collaborazione tra amministrazioni comunali, soprattutto quando si tratta di affrontare emergenze che incidono direttamente sulla quotidianità delle famiglie”, dichiara l’Amministrazione comunale di Castronovo di Sicilia che ha voluto esprimere un ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile l’intervento, sottolineando il valore di una solidarietà che supera i confini territoriali. “Perché essere comunità significa anche saper tendere la mano a chi attraversa un momento di difficoltà. E, di fronte a un’emergenza come quella idrica, la collaborazione tra Comuni diventa una risorsa preziosa per non lasciare nessuno senza aiuto”, dichiara il sindaco Gattuso.