Giudiziaria

Denise Pipitone, annullata la condanna all’ex pm Maria Angioni

L'allora sostituto procuratore della Repubblica di Marsala era stata condannata per il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

La VI sezione penale della Corte di Cassazione oggi ha annullato senza rinvio le pronunce con cui il Tribunale di Marsala prima e la Corte d’Appello di Palermo poi avevano condannato Maria Angioni, l’allora sostituto procuratore della Repubblica di Marsala per il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero. Angioni nel 1994 aveva inizialmente indagato sulla scomparsa di Denise Pipitone e il reato le era stato ascritto in relazione alle sommarie informazioni rese nel 2021 all’allora procuratore della Repubblica di Marsala Roberto Piscitello nell’ambito del medesimo procedimento.

“La Suprema Corte, con ammirevole onesta’ intellettuale e indipendenza di giudizio – dichiara l’avvocato Stefano Giordano del Foro di Milano, difensore di Angioni con l’avvocato Giovan Battista Lauricella del Foro di Termini Imerese – ha accolto le censure dai noi sollevate. Il processo costruito dalla Procura della Repubblica di Marsala, con gravi violazioni procedimentali, nei confronti di colei che aveva osato mettere in dubbio la correttezza dell’operato della locale Polizia Giudiziaria e’ stato – conclude – completamento smontato dalla Corte di Cassazione”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, i Ris: “Trovate tracce compatibili con il Kalašnikov sui caschi”
Giudiziaria

Denise Pipitone, annullata la condanna all’ex pm Maria Angioni
Lampedusa

Lampedusa, trovata in spiaggia una vecchia bomba a mano
Apertura

Gli arresti nell’inchiesta “appalti e mazzette”, no al ricorso della procura: “Non c’era flagranza”
Sicilia by Italpress

Frana Niscemi, la Regione attiva il monitoraggio tecnico-scientifico Ingv e Ogs
di Giuseppe Castaldo

Stalking al vicino a Raffadali, benzina sul portone e biglietto con minacce: 73enne scarcerata
banner italpress istituzionale banner italpress tv