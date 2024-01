“Falso in bilancio al Comune di Palermo”, chiesta archiviazione per 20

La Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sui presunti falsi in bilancio del Comune di Palermo aperta a carico dell’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando e di altre 19 persone fra ex assessori, dirigenti e capi area. La notizia è riportata dal quotidiano online Livesicilia. I pm avevano ipotizzato che i numeri delle entrate e delle uscite inseriti nei bilanci degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 fossero falsi. Ma l’inchiesta avrebbe dimostrato che sì gli errori c’erano, ma mancherebbe il dolo, l’intenzione cioè di truccare i conti e che soprattutto sindaco e vertici dell’amministrazione comunale non avrebbero dato l’input di falsificare i bilanci. Da qui la richiesta di archiviazione ora al vaglio del gip.