Furto in un noto ristorante di Agrigento, condannato 45enne favarese  

Quattro mesi di reclusione per il furto messo a segno in un noto ristorante nel centro di Agrigento. Il gup del tribunale di Agrigento Manfredi Coffari ha condannato Luigi Caramanno, 45 anni, di Favara, per il reato di furto aggravato. L’accusa, sostenuta in aula dal pm Margherita Licata, aveva chiesto la condanna dell’imputato ad un anno di reclusione.

Caramanno, noto alle forze dell’ordine, era stato arrestato nel giugno scorso dopo aver fatto irruzione in un noto ristorante al Viale della Vittoria. In quell’occasione, dopo essersi intrufolato nell’attività commerciale, aveva tentato la fuga con il registratore di cassa prima di essere bloccato dai poliziotti.

Caramanno, difeso dagli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai, non è nuovo ad azioni del genere: oltre al colpo al ristorante si era reso protagonista di un furto di 60 litri di gasolio da un furgone e poi, in rapida successione, i furti in un negozio di biancheria, una farmacia, un’ottica, un negozio di cosmetici, un panificio, una rosticceria e finanche la cassetta delle offerte dalla chiesa San Giuseppe Artigiano.