Giudiziaria

Il clan di Villaseta e la droga sull’asse Agrigento-Palermo, 18 imputati alla sbarra

Quattro gli agrigentini coinvolti e tra loro ci sono anche due soggetti ritenuti al vertice della cosca di Villaseta

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Al via questa mattina, davanti il gup Filippo Serio, la prima udienza preliminare a carico di 18 persone coinvolte in un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su un traffico di stupefacenti sull’asse Agrigento-Palermo ma anche con diverse cessioni effettuate a Lampedusa e in altre zone della Sicilia.

Nella lista degli imputati ci sono diversi agrigentini. Il nome di spicco è certamente quello di Pietro Capraro, considerato dagli inquirenti il capomafia del clan di Villaseta. E ancora: il netturbino Guido Vasile, arrestato nel dicembre scorso con l’accusa di essere un uomo d’onore della stessa cosca e gli agrigentini Emanuele Greco, 26 anni e Giuseppe Greco, 58 anni. Quasi tutti gli imputati hanno preannunciato di voler essere giudicati con il rito abbreviato. La scelta verrà comunque formalizzata all’udienza del prossimo 9 febbraio.

A Capraro e Vasile, in particolare, viene contestata la detenzione e la cessione di un chilogrammo di cocaina ad alcuni palermitani per un corrispettivo di 34mila euro. Ai Greco, in concorso con Palumbo e Consiglio, viene contestata la partecipazione alla vendita di una partita di hashish dal peso complessivo di oltre 9 chilogrammi. L’inchiesta – eseguita dai militari della Guardia di Finanza – risale al 2022. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Salvatore Cusumano, Salvatore Virgone, Salvatore Pennica, Pietro Maragliano, Maria Lorena Scimone e Riccardo Balatri.  

GLI IMPUTATI

Giancarlo Ayari, 45 anni, di Villabate; Francesco Cacioppo, 50 anni, di Palermo; Pietro Capraro, 40 anni, di Agrigento; Marco Consiglio, 45 anni, di Lampedusa; Veronica Cusimano, 46 anni, di Palermo; Ignazio D’Alessandro, 30 anni, di Palermo; Salvatore D’Alessandro, 48 anni, di Palermo; Carlo Di Blasi, 44 anni, di Palermo; Emanuele Greco, 26 anni, di Agrigento; Giuseppe Greco, 58 anni, di Agrigento; Antonino Ioppolo, 45 anni, di Palermo; Marco Marsala, 46 anni, di Palermo; Salvatore Orlando, 62 anni, di Palermo; Francesco Paolo Palumbo, 60 anni, di Palermo; Dante Parisi, 59 anni, di Palermo; Rosario Sapia, 52 anni, di Catania; Carmelo Scilio, 51 anni, di Catania; Guido Basile, 68 anni, di Agrigento. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Furto in pieno giorno in una casa al Viale dei Pini, rubati 3 mila euro in contanti 
Agrigento

Noleggio con conducente abusivo: multa, sequestro del veicolo e patente sospesa
Giudiziaria

L’omicidio di Lino Celesia, assassino condannato a 17 anni
Ultime Notizie

Diffamazione e calunnia: condannati due fratelli
di Gioacchino Schicchi

Tensioni tra Aica e Siciliacque, Schifani convoca un tavolo tecnico
Naro

Disservizi idrici a Naro, il Comune diffida Aica: “chiediamo risposte e tempi certi per le riparazioni”
banner italpress istituzionale banner italpress tv