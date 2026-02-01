Giudiziaria

Il figlio si separa e aggrediscono ex nuora e consuocera, condannati marito e moglie 

Condannati marito e moglie di Raffadali per aver aggredito e minacciato sia l’ex nuora che la consuocera. Gli “attriti” tra le famiglie sarebbero cominciati con la separazione del figlio

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Dieci mesi di reclusione al marito e sei mesi alla moglie. Lo ha disposto il giudice del tribunale di Agrigento, Rossella Ferraro, nei confronti di una coppia di coniugi di Raffadali finita a processo con l’accusa di aver aggredito l’ex nuora e la consuocera. La vicenda risale alla fine del 2021 e sarebbe legata alla separazione del figlio degli imputati.

Al marito viene contestato di aver minacciato e colpito sia l’ex nuora che la madre di quest’ultima con mani al collo, un pugno al volto e calci al gluteo. La moglie, invece, avrebbe dato un morso in una mano all’ex consuocera. Le persone offese, entrambe di Aragona, si sono costituite parte civile tramite gli avvocati Daniele Re e Salvatore Di Sciacca. Gli imputati, invece, sono difesi dall’avvocato Aldo Virone.

