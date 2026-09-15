Inchiesta Cefpas, annullata misura interdittiva all’ex direttore dell’Asp di Agrigento Capodieci

Il tribunale del Riesame di Caltanissetta, presieduto dal giudice Gabriella Natale, ha annullato la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio di pubblico ufficio per la durata di sei mesi nei confronti di Giuseppe Capodieci, ex direttore generale dell’Asp di Agrigento. Il manager, difeso dagli avvocati Antonino e Vincenza Gaziano, si era dimesso dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta “Corte dei miracoli”, l’attività investigativa della Procura di Caltanissetta che lo vede indagato per corruzione insieme all’ex deputato agrigentino Riccardo Gallo.

I magistrati contestano a Capodieci un presunto asservimento delle proprie funzioni pubbliche per favorire gli interessi del deputato regionale Riccardo Gallo. Il fulcro dell’indagine ruota attorno alla stipula di una specifica convenzione tra l’ASP di Agrigento e il Cefpas. Stando all’impianto accusatorio, quell’accordo non sarebbe stato motivato da reali esigenze di servizio, bensì dal preciso intento di agevolare il trasferimento ad Agrigento della moglie del parlamentare regionale, permettendole così di riavvicinarsi alla propria città d’origine e di residenza. I pm avevano chiesto in origine gli arresti domiciliari per Capodieci. Misura che non è stata accolta dal gip Santi Bologna che, tuttavia, ha disposto l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di sei mesi. Oggi arriva la decisione del Riesame che ha annullato il provvedimento del gip dichiarando cessata l’efficacia dell’interdizione.